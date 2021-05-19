Эстонские рабочие в Финляндии порезали друг друга бензопилой

По имеющимся данным, двое рабочих из Эстонии отправились осуществлять работы по прореживанию леса недалеко от Хямеэнлинна. Они двигались практически рука об руку.

Неожиданно спиленная одним рабочим береза упала не рядом или впереди, а прямо на него. Дерево со всей силы ударилось о рукоятку электропилы и рабочий упал. Работающий инструмент в это время отклонился в сторону другого рабочего и повредил ему ногу. Из-за повреждения мужчина тоже упал и теперь уже его пила ранила первого рабочего, лежащего на земле. Удар пришелся по запястью.

Крики пострадавших услышал третий рабочий, который работал вдалеке. Он отвез их в больницу.

По факту случившегося было проведено расследование, в ходе которого установили, что рабочие не носили касок. Хотя напрямую это последствий в данном случае не предотвратило бы, стало ясно, что требованиями безопасности в целом пренебрегали.

Самой главной ошибкой, согласно отчету, стало несоблюдение безопасной дистанции. Если бы расстояние между рабочими было достаточным (по нормам минимум 15 метров), то никто из них не пострадал бы.