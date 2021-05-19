Посольство РФ в Эстонии наделило учителя йоги монополией на переводы

Коммерческое объединение было основано в феврале этого года. Им руководит и владеет Наталья Кулик, которая еще совсем недавно преподавала йогу. Бюро переводов расположено в тех же помещениях на Пярнуском шоссе, что и центр йоги Ananta.

Кулик подтвердила изданию наличие исключительного права, но отметила, что очень занята и более подробно комментировать тему не может.

Член правления Палаты присяжных переводчиков Раймо Конт сказал, что ничего не знал о монополии FILIN до обращения журналиста.

Присяжный переводчик Моника Сааркоппель пояснила, что между Эстонией и Россией действует договор о правовой помощи, по которому государства акцептируют услуги присяжных переводчиков в гражданских и уголовных делах, а также семейном праве. В остальных областях — например, связанных с гражданством вопросах — такой договоренности нет, поэтому посольство и передало полномочия FILIN. ”У нас забрали работу”, — отметила она.

На момент выхода статьи комментариев от посольства не поступило.

На сайте посольства написано, что документы, выполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Свидетельствование верности копий и переводов должно производиться российскими нотариусами на территории Российской Федерации либо уполномоченными должностными лицами российских консульских загранучреждений. В этой связи документы, удостоверенные иными лицами, в том числе нотариусами и присяжными переводчиками Эстонской Республики, не принимаются к рассмотрению при оформлении изменения гражданства.

В самом посольстве людям раздают визитные карточки FILIN. При этом работа фирмы медленнее (переводы заверяются в России) и ее услуги дороже, чем у местных присяжных переводчиков. Например, за перевод паспорта FILIN просит 42 евро, в то время как в Эстонии его можно было бы перевести за 20-25 евро.