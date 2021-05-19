В Таллинне пройдет чемпионат мира по парусному спорту ORC

12 мая в Таллиннском Олимпийском центре парусного спорта прошло торжественное мероприятие заключения договора о сотрудничестве между концерном Alexela и организаторами чемпионата мира по парусному спорту ORC 2021 года. Затем на знаменитом паруснике Admiral Bellingshausen, который в прошлом году совершил путешествие до берегов Антарктиды, гости отправились наблюдать за тренировкой яхтсменов в открытом море.

Организаторами чемпионата мира в этом году стали: яхт-клуб "Калев" и таллиннский яхт-клуб, ассоциация яхт-клубов и Таллиннский Олимпийский центр парусного спорта, а главным спонсором стал концерн Alexela.

Чемпионат мира по парусному спорту — далеко не первое соревнование за титул ORC для Эстонии: в 2015 году в Пярну проходил чемпионат Европы ORC. В этом году спрос на титульные гонки очень высок из-за пропущенных соревнований в прошлом году из-за пандемии. Уже сейчас на чемпионат мира зарегистрированы более 130 яхт из 14 стран.

Это самое крупное участие в чемпионатах мира ORC за последние пять лет после чемпионата мира в 2016 году в Дании. За последнее десятилетие Эстонские спортсмены добились больших успехов в соревнованиях за титул ORC и завоевали 18 медалей, в том числе и титулы чемпионата мира и Европы.

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