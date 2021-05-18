Почему мужчину вывели из жилого дома в Нымме?

Как заверили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, мужчину задержали за вождение в нетрезвом виде.

"16 мая около 16.30 полиции сообщили о ДТП на Академиа теэ, в ходе которого автомобиль Chrysler, за рулем которого был мужчина, наехал задним ходом на паркующийся автомобиль Alfa Romeo и повредил его.

Водитель автомобиля Chrysler уехал с места ДТП, не сообщил о ДТП в полицию. Водителя, 31-летнего мужчину, задержали на ул. Трумми во дворе частного дома. Полицейские задержали мужчину, сегодня пройдет судебное заседание. За час до ДТП на Академиа теэ мужчина был задержан полицией в нетрезвом виде, ему запретили ехать дальше и составили протокол о проступке", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.

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