Полиция ищет свидетелей ДТП — автомобиль скрылся с места происшествия

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и на нее совершил наезд фургон темного цвета, который уехал в сторону центра города. Скорая помощь оказала помощь пострадавшей на месте ДТП.

По словам руководителя патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейна, в случае ДТП надо всегда остановиться и проверить, не требуется ли помощь, в случае необходимости позвонить на 112.

"Если кто-то пострадал, уезжать с места ДТП до приезда полиции запрещено", — сказал Рейн.

Всех, кто видел это ДТП либо имеет информацию о разыскиваемом темном фургоне, просим связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 9 до 18) или написать на почту pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Таллинне в ДТП пострадали 35 пешеходов и погиб один пешеход.

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