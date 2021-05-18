Бюро евродепутата Яны Тоом: может ли над кроватью заключенного висеть фотография Путина?

В запросе содержались следующие вопросы:

1.Каким образом регламентируется выбор тематики, размера фотографий и прочих картинок, находящихся на стенах жилых помещений заключенных, а также выбор запечатленных на них людей, животных, предметов, прочих объектов? Может ли над кроватью заключенного висеть, например, фотография президента РФ Путина? Если нет, то по какой причине?

2.Можете ли разъяснить принцип ценообразования в магазине Таллиннской тюрьмы, на основании какого документа это происходит?

Ответ Таллиннской тюрьмы

1. В Таллиннской тюрьме наклеивать на стены какие-либо изображения, как правило, не разрешается. Заключенные могут приклеивать их на предусмотренную для этого клейкую доску. Действующее законодательство детально не регулирует, изображения каких людей, животных или предметов можно наклеивать на доску, однако при этом надо учитывать, чтобы их не использовали для разжигания розни (ст. 151 Пенитенциарного кодекса), угроз другим людям (ст. 120 Пенитенциарного кодекса) или нарушения их покоя (п.2 ст.67 Закона о тюремном заключении). Иметь при себе изображения исторических личностей, зарубежных государственных деятелей и других людей заключенным не запрещено, но при их экспонировании необходимо учитывать цель и контекст, для чего это делается.

(Бюро Яны Тоом задало уточняющий вопрос: ”Вы написали, что ”надо учитывать, чтобы изображения не использовали для разжигания розни (ст. 151 Пенитенциарного кодекса), угроз другим людям (ст. 120 Пенитенциарного кодекса) или нарушения их покоя (п.2 ст.67 Закона о тюремном заключении)”. Кто в тюрьме решает, что заключенный использует фото именно с упомянутой целью? Разве это не должен решать суд?)

Задача тюрьмы — это прежде всего профилактика правонарушений, и тюрьма вправе при необходимости, в соответствии с Законом о тюремном заключении, назначать заключенным дисциплинарные наказания, которые заключенные могут позже при желании оспорить в суде.

2.Магазин в Таллиннской тюрьме держит выбранное на основе конкурса госпоставок CargoExpert OÜ. Согласно закону (ч.1 ст.48 Закона о тюремном заключении), цена товара, продающегося в тюремном магазине, может быть до 20% выше закупочной. Поскольку заключенным обеспечивают бесплатное питание и прочее элементарно необходимое для жизни, оборот тюремного магазина не особенно велик. Поэтому и закупаемые объемы товара несравнимы с крупными торговыми сетями, которые время от времени предлагают скидки.