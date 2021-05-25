25.05.2021, 12:16
Блогер RusDelfi показал, как выглядела послевоенная Нарва(1)
Фотоколлаж Геннадия Афанасьева
Блогер RusDelfi Геннадий Афанасьев продолжает делиться коллажами, показывающими, что происходило на улицах Нарвы почти век назад.
Советские сапёры занимаются разминированием ул.Суур, 2021/1944.
Советские офицеры на ул.Валге (ныне ул.Лаврецовых) около руин Петровской церкви, 2021/1944.
Советские офицеры на ул.Суур после разминирования, 2021/1944.
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