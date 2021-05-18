ФОТО | Детские площадки в Кадриорге получили новый облик

”На детской площадке Лийваоя были демонтированы старые элементы и установлен новый игровой городок, оснащенный различными подвижными образовательными элементами. На детской площадке Кийкри вместо старой карусели установлен новый аттракцион Supernova. Надеемся, что детские площадки с новыми элементами доставят много радости семьям с детьми в жилых кварталах Лийваоя и Кийкри”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм .

На детской площадке Лийваоя установлен игровой городок фирмы Vinci Play. Он относится к серии WOODEN и изготовлен из не вредящего окружающей среде дерева. Городок подходит для детей разного возраста, пробуждает их любопытство, а также стимулирует всестороннее физическое развитие. Аттракцион Supernova на детской площадке Кийкри разделен на семь секторов и предлагает детям множество возможностей для игр. Аттракцион также подходит детям разного возраста и способствует их физическому развитию.