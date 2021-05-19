Присяжный адвокат: невыплаченную заработную плату поможет получить заявление о банкротстве

Назначение пособия в случае несостоятельности работодателя — компенсировать работнику потерю заработка, отпускных и компенсацию за прекращение трудового договора из-за неплатежеспособности работодателя, которые предусмотрены Законом о трудовом договоре.

Адвокат Роберт Спренгк советует работнику самому подать заявление о банкротстве, если ему не платили за работу в течение нескольких месяцев, работник осведомлен о неплатежеспособности работодателя, а руководство компании не инициировало процедуру банкротства. ”Подача заявления о банкротстве работником — это альтернативный вариант для работника, если не удается получить зарплату от работодателя, потому что тогда неполученную заработную плату ему выплатит касса по безработице. Стоит упомянуть, что подаче заявления должно предшествовать предупреждение о банкротстве. Подача заявки даст желаемый результат, даже если компания уже перепродана ликвидаторам”, — сказал Спренгк.

Заявление о банкротстве также является решением для тех сотрудников, которые выиграли в комиссии по трудовым спорам или в суде, но судебному приставу нечего брать с компании — в таком случае также заявление о банкротстве поможет получить невыплаченную зарплату из кассы по безработице.

При подаче работником заявления о банкротстве работодателя на основании требования, вытекающего из трудовых отношений, уплачивается государственная пошлина в размере 10 евро.

О потерянном заработке за сколько месяцев можно ходатайствовать в кассе по безработице?