Канепи и Серена зачехлили ракетки на теннисном турнире в Парме

В первом сете Канепи была впереди со счетом 5:3, но упустила инициативу. Восходящая звезда американского тенниса догнала соперницу и победила на тай-брейке.

Во второй партии Канепи взяла свою подачу, но затем проиграла 5 геймов подряд. 35-летняя эстонка сдаваться без боя, однако, не собиралась. Канепи сумела догнать Гауфф и выйти вперед - 6:5. Однако на тай-брейке удача вновь улыбнулась молодой американке.

За выступление в первом круге Канепи заработала в Парме 2157 евро призовых и 1 рейтинговое очко.

Проиграла свой поединок в Парме и 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс(WTA 8). Во втором круге 39-летняя американка уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (WTA 68) - 6:7, 2:6.

Турнир в Парме для многих теннисисток является генеральной репетицией перед Открытым чемпионатом Франции. French Open стартует на грунтовых кортах Парижа 30 мая.