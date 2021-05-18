ИНТЕРВЬЮ | Сийм Каллас: я не хочу становиться президентом Эстонии

Как здоровье?

Коронавирусный год прожил хорошо — не болел. Вирус не захватил меня. Все прививки сделал, надеюсь на самое лучшее. Я все-таки в группе риска. И по возрасту, и по здоровью. Прошлой весной мы, естественно, боялись заразиться. Было мало информации. Сейчас уже проще.

Вакцинировались как депутат парламента или по возрасту?

По возрасту (Сийму 72 года — RusDelfi). Семейный врач предложил. Мы вакцинировались против гриппа около 20 лет каждый год. И в течение этого времени я болел два дня. Я доверяю вакцинам, моя жена врач. Естественно, бывают побочные эффекты, но в целом вакцина работает. Нет смысла их бояться. У меня и у жены никаких побочек не было, даже голова не болела.