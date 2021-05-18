Каллас в Киеве: лучший ответ на агрессию России — преуспеть в реформах

”Последний раз я была в Украине более пяти лет назад, и я рада видеть, каких успехов добилась Украина. Вы сохраняете спокойствие и проводите сложные реформы, ведя в то же самое время оборонительную войну, отвечая на попытки расколоть вашу страну. Лучший ответ на российскую агрессию — это добиться успеха в реформах”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, Эстония работает в Совете безопасности ООН и других международных организациях ради того, чтобы вопрос незаконной аннексии Крыма оставался на повестке дня, полуостров снова стал бы частью свободного мира, а территориальная целостность Украины была бы восстановлена.

”Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы двери НАТО оставались открытыми, а Европейский союз эффективно и пропорционально реагировал на провокации со стороны России”, — добавила Каллас.

На встрече с Денисом Шмыгалем Кая Каллас выразила радость по поводу того, что Украина сделала заметный скачок в развитии цифрового государственного управления. По ее словам, это вдохновляет Эстонию на то, чтобы продолжать и расширять сотрудничество в цифровой сфере между двумя странами. Вместе с тем Каллас отметила, что чрезвычайно важно продолжать реформы и довести до конца начатое, в том числе судебную и земельную реформы, а также реформу правоохранительных органов. По оценке премьер-министра, помимо развития законодательства нужно уделять внимание также претворению нововведений в жизнь на практике, как в публичном, так и в частном секторе.

”Мы знаем, что Украина хочет более тесной интеграции с Европейским союзом. Чем лучше у вас идут дела с реформами, тем больше ЕС сможет вам предложить. Украина является основным партнером Эстонии в том, что касается помощи в деле развития, и наше государство и предприниматели готовы делать еще больше ради нашего сотрудничества”, — заверила Каллас.