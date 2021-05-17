В нарвском городском хакатоне Garage48 победила платформа для домашних любимцев Petsy

Главным победителем стала платформа для домашних любимцев Petsy, которая решает проблемы владельцев собак и других горожан, создавая как приложение интерактивной карты, так и решения, связанные с различными вопросами среды для домашних животных — от онлайн ветеринара до поиска пропавших животных, страхования и интернет-магазина. Платформу создали владельцы собак под руководством Максима Белозерова. Petsy получила для дальнейшего развития 2000 евро и прямой доступ к Tehnopol.

В области городского пространства было решено вручить два приза в размере 2000 евро для развития и реализации проектов. Art Revolutionaries хочет добавить городу красок — как улицам, так и серым зданиям. Проектная команда под руководством Евгении Разгоняевой состоит из шести 17-19-летних учеников Нарвского Языкового лицея. Их объединяет стремление к искусству и интерес к городскому пространству, а также ”желание внести свой вклад в развитие и будущее Эстонии”, — сказал член команды Николай Цахутин.

Pop Art Narva намеревается создать более дружелюбное и модное городское пространство при помощи световых проекций на серых зданиях. Анастасия Волкова: ”Наша мечта — создать световую проекцию на самый большой и самый серый дом в центре города — водонапорную башню. Из этого мог бы получиться модный символ Нарвы”.

Премию в области сообщества получил фестиваль ”Золотая неделя”, организаторы которого хотят предложить образовательную, развлекательную и оздоровительную деятельность жителям более зрелого возраста уже в августе этого года. Руководитель команды Алена Кордончук прокомментировала: ”В нашей команде есть нарвитяне разных возрастов, чьей общей целью является создание безопасной среды и возможностей для качественного проведения свободного времени для всех в Нарве”.