Руководителей сберегательного общества ERIAL ждет тюрьма? Им предъявлено обвинение в рамках уголовного дела

Согласно обвинению учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья и член правления Даниэла, а так же Товарищество с Ограниченной Ответственностью (далее ТОО) Delkona OÜ совершили инвестиционное мошенничество и представили ложные данные о деятельности кредитно-сберегательного общества ERIAL. Путём мошенничества вкладчикам и общественности было создано ошибочное представление о действительном имущественном положении общества. В числе прочего и для того, чтобы приобщить новые вклады и выдавать кредиты в большем объёме.

Обвинение в совершении присвоения было предъявлено по факту того, что Илья, Даниэла, Даниэль и ТОО Transpire OÜ при пособничестве Софьи при помощи искусственных искажений цен сделок по недвижимости присвоили из кредитно-сберегательного общества почти миллион евро.

Помимо этого Даниэла обвиняется в представлении пайщикам и аудиторам ложных данных о кредитно-сберегательном обществе ERIAL, Кристийна и Роберт обвиняются в подделке документов, а так же Софья в оказании пособничества подделке документа и использовании поддельного документа.

Руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаур говорит, что в случае имеющих большое влияние финансовых преступлений важно быстро вмешаться и начать делопроизводство, так как ущерб могут понести сотни или даже тысячи людей.

"Наша главная задача — быстро и эффективно провести расследование, чтобы прекратить дальнейшее совершение преступлений и нанесение вкладчикам ущерба, увеличивающийся с каждым днем. Мы начали проводить публичные процессуальные действия, то есть обыски и допросы, сразу же, как только мы собрали достаточно доказательств о нарушениях. Мы не забывали о вкладчиках ERIAL, которые в этом деле являются жертвами ", — сказал Лаур.