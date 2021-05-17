Кая Каллас в интервью Би-би-си: единственное, чего мы хотим от русских, — чтобы они выучили эстонский язык

Более половины интервью было посвящено вопросам, связанным с Россией и проживающими в Эстонии русскими.

”Россия наш сосед, — говорит Кая Каллас, — и всё, что она делает, влияет на нас”.

Премьер-министр подчёркивает, что в странах НАТО не должно быть разобщённости, все должны действовать солидарно и не давать России возможности внести какую-то сумятицу. По её словам, Россия пытается удержать местных русских в своём информационном поле, поэтому важно, чтобы дети получали образование на государственном языке.

”Исследования подтверждают, что даже русскоязычное население хочет, чтобы образование было на эстонском языке, потому что люди понимают, что их дети сначала получат лучшее образование, а затем будут более востребованы на рынке труда”, — говорит она.

На вопрос журналиста Стивена Сакура, почему в стране живёт столько людей, не имеющих гражданства, Каллас ответила, что речь идёт о защите эстонского языка и культуры, но права, равно как и социальные гарантии, у всех жителей страны одинаковые, за исключением права голосования в парламент.

”Нужно понимать, что в мире всего около миллиона людей, говорящих по-эстонски, и мы должны защищать свой язык, — объясняет премьер-министр. — Единственное, что мы хотим от тех людей, которые прожили здесь 50 лет, — это выучить наш язык. Вы, — обращается она к журналисту, — являетесь представителем большой нации и не понимаете, насколько важно для нас сохранить культуру и язык”.

В интервью обсудили и гипотетическую возможность нападения России на Эстонию. Кая Каллас абсолютно уверена, что этого не случится: ”Мы сильны, потому что сильны наши друзья”. У Эстонии очень сильные союзники по НАТО, которые поддерживают оборонные возможности страны. По её словам, 800 британских военных, несущих в настоящее время службу в Тапа, — это крупнейшая британская иностранная миссия.

Сакур, в свою очередь, сослался на отчёт Эстонского агентства внешней разведки, согласно которому Россия имеет явное превосходство над НАТО в регионе Балтийского моря.