Что скрывает от следствия казанский стрелок? Камеры, хронология, допросы

Baza провела в Казани четыре дня и постаралась понять, почему столь ужасная трагедия стала вновь возможной — через несколько лет после Керчи.

С удивлением корреспонденты обнаружили странный момент, на который пока не обратили внимание следователи. Они подробно рассказывают об этом в видео, — судя по всему, стрелок может что-то недоговаривать на допросах.

В материале сотрудники Baza разобрали истоки этой страшной беды, публикуют записи с камер наблюдения и детальную хронологию событий.

Следователи центрального аппарата СКР отрабатывают версию того, что казанский стрелок Ильназ Галявиев мог быть завербован. Как стало известно Baza, эта версия проверяется специалистами, несмотря на то, что сам Галявиев утверждает, что был один.

Как утверждают источники Baza, следователи пытаются ответить на вопрос: ”Могли ли идеи Галявиева быть внедрены ему при ”вербовке”? Или, проще говоря, не промыли ли ему мозги? По одной из версий следователей, Галявиев мог сам не осознавать, что является объектом манипуляции и быть уверенным, что состоит в интересном дружеском общении.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следователи изучат аккаунты Галявиева во всех соцсетях и даже на игровой платформе Steam, так как именно там он проводил очень много своего времени, в том числе, и в этом году.

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