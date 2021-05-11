ВИДЕО | Подробности трагедии в Казани. Двое из восьми погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна

Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен.

За время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

Ильназ Галявиев являлся студентом 4 курса колледжа «ТИСБИ», пресс-служба учебного заведения дала характеристику на него. В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен.

Телеграм-канал Baza называет имя стрелка — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет, четыре года назад он окончил гимназию № 175, в которой и устроил стрельбу, до недавннего времени учился в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Он задержан. При задерджании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Дом эвакуировали, но вопреки информации СМИ , взрыва не было. Незадолго до того, как напасть на школу Ильназ Галявиев завёл аккаунт в Telegram , где предупреждал о том, что он собирается сделать. Он сфотографивал себя в маске с надписью ”бог” и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Во время нападения в школе находилось не менее 700 детей и около 80 сотрудников.

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах пишут о том, что при взрыве и последующей стрельбе из автоматического оружия погибли 11 человек, среди которых есть дети, еще 16 пострадали (4 из них в реанимации с огнестрельными ранениями). Пресс-служба президента республики говорит о 8 погибших и 21 пострадавшем (19 детей — самому младшему 7 лет, 2 взрослых). Казанское издание "Реальное время" уточняет, что среди погибших — две учительницы: 26-летняя преподавательница английского языка Эльвира Игнатьева и её старшая коллега, 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова, а двое детей погибли, выпрыгнув из окна.

Причины, которые подтолкнули молодого человека к бессмысленному и жестокому преступлению, пока не ясны.

По данным агентства ТАСС, был и второй стрелок, которого ликвидировали в результате спецоперации. Однако по официальной версии Галявиев нападал на школу один.

На видео, которое распространил телеграм-канал Baza, видно, как дети выпрыгивают из окон и убегают от здания.



Восьмиклассник Сергей из школы №175, где произошла стрельба, рассказал ”Медиазоне” о нападении. ”Все начали суетиться, говорить: ”Закройте двери”. Где-то через минуту директор начал орать ”Закрываем двери!”. Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел одного, как выводили, а второй застрелился. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <…>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: ”Открывайте, это мы”. Ну мы открыли”, — рассказал школьник.

К школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, были направлены машины экстренных служб, сообщал ранее "Татар-информ". "По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", — писало издание.

⚡️Фотографии эвакуации из школы - видно, что школьников выводят сотрудники МЧС



По неподтвержденной информации, некоторые из школьников выпрыгнули из окон третьего этажа. pic.twitter.com/U0bcjmYm7a — Татар-информ (@tatar_inform) May 11, 2021

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

В Татарстане после стрельбы в школе в Казани 12 мая объявлено днём траура.