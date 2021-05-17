Пивоваренный завод Saku в два раза увеличивает экспорт в Россию. Местным потребителям нравится эстонское пиво

aku”Российские потребители очень тепло приняли наше представительское пиво Saku Kuld, и c осени прошлого года мы поставили нашему партнеру, которому по всей стране принадлежит почти 9500 магазинов, уже более 170 фур пива, — рассказал член правления Сакуского пивоваренного завода Яан Хярмс. — Кроме того, исходя из возросшего спроса и желания нашего партнера, мы расширили ассортимент предлагаемой для России продукции четырьмя сортами пива”.

Помимо уже знакомого россиянам пива Saku Kuld, в ближайшее время в таких крупных городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула, Воронеж и Челябинск появится нефильтрованный вариант Saku Kuld, а также представители серии особых сортов Antvärk — IPA, Cherry Brew и Dark Lager.

”Для Сакуского пивоваренного завода помимо внутреннего рынка экспорт также является одним из приоритетов, и именно выход на российский рынок в прошлом году позволил увеличить объемы экспорта брендов Saku на целых 50 процентов, а также помог нам компенсировать спад в секторе обслуживания и туристов, обусловленный пандемией коронавируса, — сказал Хярмс. Благодаря новым изделиям и заказам мы увеличили экспорт в восточном направлении почти в два раза”.

По словам руководителя по экспорту Сакуского пивоваренного завода Маргуса Масинга, за увеличением количества заказов на экспорт стоит то обстоятельство, что российский потребитель ценит в напитках Saku как качество, так и дизайн продукции.

”Согласно отзывам наших партнеров, пиво Saku соответствует вкусовым предпочтениям российского потребителя, является очень качественным и обладает современным дизайном премиум-класса”, — отметил Масинг.

Всего в 2020 году доля экспорта Сакуского пивоваренного завода в его общих продажах составила более 40 процентов. Самыми важными экспортными рынками предприятия помимо России являются страны побережья Балтийского моря. Кроме того, Сакуский пивоваренный завод экспортирует свою продукцию в Исландию, Германию, Кипр, Грецию, Италию, Швейцарию, а также в расположенные совсем далеко от Эстонии Китай, Гонконг, Южную Корею и Австралию.