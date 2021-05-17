Отказавшиеся от вакцинации работники скорой помощи готовы идти в суд

Работники скорой, отказавшиеся от прививки от коронавируса, не выступают против самой вакцинации, а, скорее, критикуют экспериментальные и непроверенные вакцины, а также выступают за свободу вакцинации и физическую неприкосновенность, заявляют в профсоюзе, передает rus.err.ee.

Рауль Адлас, глава Таллиннской скорой помощи, уверен, что требование обязательной вакцинации работников скорой — лучшая защита от коронавируса. По его словам, не привиты около 8% персонала.

Ранее сообщалось, что Таллиннская скорая помощь расторгнет договоры с медработниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. Одобрили это решение и в Трудовой инспекции.