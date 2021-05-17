17.05.2021, 09:53
Итальянский истребитель перехватил в небе над Эстонией российский военный самолет(134)
Foto: Andres Putting
Центр НАТО в Германии засек в регионе Балтийского моря неизвестное летное средство, направляющееся из России в Калининград. К нему направили итальянский истребитель F-35, который перехватил самолет и установил, что это был российский военно-транспортный самолет Ан-12.
Российский самолет летел над международными водами близко к берегу Эстонии. У него не было плана полета и он не посылал сигнал ответчика, который мог бы представлять опасность для других летных средств, сообщает НАТО.
После перехвата итальянский истребитель вернулся на авиабазу Эмари.