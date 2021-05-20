”Зарабатываю в три-четыре раза больше, чем на Украине”. 3000 приезжих спасают местное сельское хозяйство, неразберихи выше крыши

«Здесь зарабатываю в три-четыре раза больше, чем на Украине», – рассказывает Евгений Ходерев. Он работает на ферме Палу в Саргвере, Ярвамаа: на ней преимущественно разводят телят. Евгений – один из трех тысяч украинцев, нашедших в Эстонии пристанище и зарплату мечты. Устроился хорошо, часть денег отправляет на родину.

«Сначала в Эстонию приехала моя сестра, затем я. Уже три года как отработал, здесь у меня жена и сын. Второй сын работал в Таллинне – убирал улицы», – рассказывает Ходерев.

Другие работящие мужчины и женщины, такие как Евгений, – настоящее благословение для сотен эстонских фермеров, которые без них оказались бы в весьма затруднительном положении.