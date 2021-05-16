Товарищество берет огромный кредит на реновацию фасада: многие жильцы против

Как-то быстро, добавляет Елена, выбрали и фирму: ”Причем, выбирало правление, нас, собственников квартир, до выбора не допустили. Выбор вызывает вопросы, говорят, они дают гарантию на свою работу только в течение года. А дальше что? О фирме нет ни хороших отзывов, ни плохих. Зато несколько судебных дел. Работает там пять человек, и проблема в том, что снять старые панели и поставить новые хотят успеть за 4–5 месяцев. Не маловат ли срок для такой фирмы? Ведь дом большой! И, боюсь, наймут гастарбайтеров, которые сделают все тяп-ляп и за свою работу отвечать не будут”.

”Дому уже много лет, за это время панели ”прикипели”. Представьте, начнут это все ломать — это воздействие будет на стены, на полы, на потолок. А вдруг пойдут трещины? А вдруг вообще наш огромный дом сложится, как карточный домик?” — говорит она.

Да и снос панелей и замена их на другие тоже, говорит Елена, выглядит страшновато.

Она добавляет, что не все лоджии — в одинаковом состоянии. Какие-то еще нормальные, их можно просто починить. Но решили почему-то ломать все.

”Мы вот отремонтировали недавно лифт, — говорит Елена Рачковская, — зачем-то нам сделали говорящий лифт. И за этот лифт мы должны еще 26 000 евро. Вот возьмем кредит, потратим все на снос этих панелей, а случись что, какая-то аварийная работа, денег-то и нет. Опять брать кредит?”

”Ну почему не подождать чуть-чуть, пока все не наладится? — говорят они. — Тем более что разговоры о взятии кредита ведутся еще с 2018 года. И вот сейчас, под шумок, при помощи письменного голосования — собрания же запрещены — хотят принять это решение и взять-таки кредит”.

Жители дома заверяют: они не против кредита и ремонта. Но не сейчас же, когда в стране кризис!

Правление же заверяет: состояние — аварийное, решать надо быстро, иначе упадет бетонная панель кому-нибудь на голову, и что тогда? Но как быть людям, которых хотят обязать платить больше?

Другие опрошенные собственники квартир тоже не согласны с кредитом. Многие говорят, что они просто эти бумажки для голосования выбросят.

”Нам сказали, что если не голосовать, тогда голос будет засчитан как ”против””, — говорят люди. Многие из них — пенсионеры, которые и так еле-еле сводят концы с концами.

”Я категорически против, — говорит Надежда Лукьянова. — Опять на нас хотят навесить хомут. Ну не время же сейчас, давайте подождем!”

”Понятно, дом большой, и деньги тут можно прокручивать огромные, — говорит еще одна дама, попросившая не называть ее имени. — Но почему это все за наш счет?”

Еще одна жительница дома, Марина, говорит, что близкие к правлению люди даже ходили по квартирам и уговаривали бабушек, которые уже порой и не понимают ничего, голосовать за кредит.

”У меня муж — строитель, и он очень обеспокоен всем тем, что задумало правление, — говорит еще одна жительница дома, Елена. — Говорит, что последствия для дома могут быть печальными”.

”Люди против и потому, что у многих снесена стена между кухней и лоджией, — говорит Елена. — У меня-то все в порядке, но наши бабушки, когда услышали, что теперь надо будет восстанавливать стену за свой счет, чуть в обморок не упали! Кто-то уже купил квартиру с такой перепланировкой, кто-то сделал ремонт, чтобы расширить площадь. И как им теперь быть?”

Однако Елена не согласна с тем, что будут ставить безрамное остекление: ”Как ни крути, а пластиковые рамы держат тепло. А у этих будет дуть изо всех щелей. То есть мы берем кредит на полмиллиона, чтобы часть дома сломать и поменять теплые рамы на холодные. Понятно, что ломать — не строить, но зачем за большие деньги менять то, что экономит нам тепло, на то, что будет увеличивать счета за отопление?

”Копать тут нечего”

Однако председатель правления Мари Кадакас говорит, что ее это особо не волнует: ”Сами все сломали, пусть теперь сами и восстанавливают. Они не имели на это права”.