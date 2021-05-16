Новости Эстонии
16.05.2021, 17:40

В модернизацию эстонских больниц дополнительно инвестируют 25 млн евро. На что пойдут эти деньги?

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PERH, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Agris Peedu
PERH, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Agris Peedu
Foto: Tiit Blaat
В модернизацию больниц с целью повысить их готовность реагировать на кризисы здравоохранения вложат 25 млн евро — проект профинансируют из европейского фонда REACT-EU, созданного для борьбы с пандемией коронавируса, передает RusERR.

Условия предоставления соответствующих субсидий были разработаны Министерством социальных дел и в настоящий момент направлены на межведомственное согласование.

На эти средства планируется реконструировать корпус B и донорский центр Северо-Эстонской региональной больницы, корпус А Клиники Тартуского университета, отделения экстренной медицины в Ярваской и Хийуской больницах, и отделение психиатрии в больнице Курессааре, кроме того, будет приобретен дополнительный томограф и реконструировано здание Южно-Эстонской больницы.

В реконструированных зданиях изменят схемы движения пациентов в больницах с учетом современных противоэпидемических требований, обновят отделения с палатами и построят новые изолированные палаты.

38% общего бюджета проекта будет израсходовано на повышение энергоэффективности.

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