В модернизацию эстонских больниц дополнительно инвестируют 25 млн евро. На что пойдут эти деньги?(1)
Условия предоставления соответствующих субсидий были разработаны Министерством социальных дел и в настоящий момент направлены на межведомственное согласование.
На эти средства планируется реконструировать корпус B и донорский центр Северо-Эстонской региональной больницы, корпус А Клиники Тартуского университета, отделения экстренной медицины в Ярваской и Хийуской больницах, и отделение психиатрии в больнице Курессааре, кроме того, будет приобретен дополнительный томограф и реконструировано здание Южно-Эстонской больницы.
В реконструированных зданиях изменят схемы движения пациентов в больницах с учетом современных противоэпидемических требований, обновят отделения с палатами и построят новые изолированные палаты.
38% общего бюджета проекта будет израсходовано на повышение энергоэффективности.