15.05.2021, 17:10
Дочь бывшего советника Путина вливает миллионы в свою эстонскую ИТ-фирму(36)
Foto: Taavi Sepp
Одна эстонская ИТ-фирма уже несколько лет предлагает свои услуги клиентам из Европы, Северной и Южной Америки. Основной владелец этой фирмы — Марина Рейман, дочь бывшего российского министра связи и информации. Рейман вложила в свой эстонский бизнес миллионы евро, пишет Äripäev.
ИТ-фирма уже годами находится в убытках и Рейман дает ей кредиты на миллионы евро.
Ее отец Леонид Рейман в период 1999-2008 занимал в России пост министра связи и информации, а позже также был советником президента Владимира Путина. Сам Леонид Рейман имеет эстонские корни по матери и сейчас тоже работает в ИТ-сфере.