Не одной лишь черемшой богаты: что сейчас стоит собирать в эстонских лесах?(4)
Невозможно усидеть дома, когда в окно заглядывает весеннее солнышко, а мы так устали сидеть взаперти и бояться коронавируса. Пора выбираться на природу, полюбоваться, как она просыпается: из-под земли появляются зеленые росточки трав и цветов, на деревьях набухают почки. А если хочется вернуться домой не с пустыми руками, можно поискать и весеннего урожая.
Первое, что приходит в голову, березовый сок и черемша. Но гид-природовед и ведущий блога RMK о природе Олег Цымбаревич говорит: тот, кто любит и знает лес, найдет куда больше.
”Когда у меня спрашивают о лесных дарах, я всегда задаю встречный вопрос: а что вы хотите в лесу найти — витамины или, может быть, новый опыт, новые знания? Сейчас, когда люди потянулись в лес, каждому стоит немного подготовиться — полистать справочники или найти информацию в интернете”, — говорит он.
В лес со своим стаканом
По словам Цымбаревича, береза и клен — распространенные деревья в Эстонии. Поэтому собирать сок березовый и кленовый можно практически везде, стоит только выехать за город, уж береза-то найдется в любом лесу или на болоте. Собирать сок нетрудно. Начиная с конца марта и примерно до конца апреля активно собирается березовый сок, который полезнее и вкуснее соков, которые в магазинах продают. Главное — не навредить дереву. Не так страшна для березы дырочка в коре и отток сока — то, что мы можем забрать, для дерева количество незначительное, оно перекачивает громадные количества воды. Но дырочка может послужить воротами для какого-нибудь заболевания. Поэтому, закончив сбор сока, отверстие надо заткнуть, например, деревянной пробочкой или замазать садовым варом, и дереву больше ничто не угрожает.
”А из березового сока такой замечательный квас получается, я его очень люблю, — говорит знаток и любитель леса. — Сок сам сбродит за 2–3 недели, тогда надо убрать его в холодильник, и до конца лета можно кисленьким квасом лакомиться”.
Кленовый сок еще полезнее, в нем больше содержание сахаров и витаминов, только сокодвижение у клена начинается гораздо раньше. Как только температура чуть выше нуля, начинается сокодвижение, а когда минусовых температур уже нет, то и сокодвижение заканчивается.
Медвежий лук — нарвали пук!
”Сейчас подросла черемша — наш основной витаминный компонент весенних салатов, — рассказывает Цымбаревич. — Черемша, или медвежий лук, относится к третьей категории охраняемых растений, это значит, что собирать ее мы можем не для продажи, а только для себя, и так, чтобы не навредить месту произрастания. А много ли для себя надо? Она все равно долго не лежит, сколько собрал, тут же и съел. Медвежий лук, кстати, прекрасно приживается. Я в свое время выкопал в лесу квадратик дерна с луковицами черемши, и за 5–8 лет у меня выросла целая полянка медвежьего лука на даче. Многие любят черемшу засолить, но для себя ее все равно много не надо. Сам я сибиряк, в Сибири черемша по-другому и выглядит, и называется ”колба”, и я к себе на дачу ее тоже привез, и у меня теперь черемши два вида. Кстати, семена разных видов черемши можно купить в специализированных магазинах. Собирают листья черемши, пока она не начала цвести. К тому времени полезных веществ в листьях уже практически не остается, да и сами они уже станут жесткими и пожухнут. Но вот черенки листьев как раз очень сочные и их можно в салат, как зеленый лук, крошить”.
Иван-чай сейчас еще только прорастает. Недельки через две, а если будет тепло, то и быстрее, можно будет собирать его ростки. Они очень вкусные, похожи на спаржу, говорит Цымбаревич и советует: ”В любой весенней растительности присутствует немного горечи — в листьях одуванчика, первоцвета, так вот, можно обдать их кипятком, чтобы уменьшить горечь. Очень вкусный получается омлет с обжаренными ростками иван-чая”.
Вообще, в пищу по весне годятся многие травы. Только раньше необходимость заставляла людей, когда припасы уже кончались, радоваться всему, что найдешь съедобного в лесу, сейчас это за ненадобностью уже забылось.
”Обыкновенной снытью в лесу все покрыто, где нет мха и другой травы, сейчас она только-только проклюнулась, и она съедобная, очень хороша в салатах, — перечисляет знаток леса. — Крапива появляется молодая, мокрица, клевер, кислица… Вопрос лишь в том, какова цель этого собирательства — для выживания такой необходимости нет, а из любопытства — здорово знать, что в лесу съедобно, что нет. С крапивой, например, очень вкусные щи получаются”.
По грибки да по ягодки
Для большинства из нас грибная пора — это, конечно, конец лета и начало осени. Но первые грибы появляются уже сейчас, и знатоки рады открыть сезон. ”В более-менее сырых местах встречаются грибы-саркосцифы с ярко-красными шляпками до 5 см. Гриб очень красивый, даже собирать его жалко, — шутит Цымбаревич. — Он съедобный, и любители собирают даже корзинками. Сморчки и строчки — сейчас еще рановато для них, но как потеплеет, появятся и они. Это уже настоящие грибы, очень вкусные”.
Многие путают сморчки и строчки, потому что они немного похожи. Но, в отличие от сморчков, строчки содержат яды, и их для употребления обязательно нужно отваривать в двух водах. Если вы не уверены, какой именно гриб вам попался, то варкой пренебрегать нельзя. И не забываем главное правило при сборе грибов: сомневаешься — не берешь.
Казалось бы, какие в апреле ягоды? Да клюква же! Клюква, перезимовавшая под снегом, еще и вкуснее осенней. А где собирать? На болоте, конечно.
”Я обожаю Харкуский лес, где тропа здоровья пролегает. Этот лес практически на территории Таллинна, а в нем присутствуют все виды лесов, которые есть у нас в Эстонии. И сосновый бор, и болота торфяные, я там клюквы всегда себе бидончик набираю. После морозов горечь уходит, ягода более сладкая и очень вкусная, — делится опытом Цымбаревич. — Брусничники тоже имеет смысл навестить весной. Лист брусники набирает витамины. Когда куст начинает цвети и плодоносить, все полезное переходит в ягоды. А листья сейчас самые полезные. Главное не навредить кусту, ведь брусника растет и плодоносит много лет, не нужно обрывать с куста все листья, понемножку со многих — и получилась у нас горсть листьев. Чай из листьев брусники — какой вкусный! У костра, на природе, если набрать листья брусники, земляники, малины, смородины, чудесный чай можно получить”.
Шишечки сосновые, молодые еловые лапки, почки березовые — тоже собирают как лекарственное средство. Все, что сейчас растет и тянется к солнышку, полно витаминов. Олег Цымбаревич считает, что в природе человека весной тащить в рот всякий листик или травинку, потому что инстинкт говорит — это на пользу. И всем, кто собирается за лесным урожаем, он советует брать с собой ножнички или нож. Что нужно — аккуратно срезали, отщипнули, не нужно ломать или вырывать с корнем. Тогда и вам хорошо, и лесу.
Листья брусники
- Где собирать: на вырубках, в светлых сосновых лесах
- Как собирать: аккуратно отщипывая по листочку с кустика. Если сорвать с кустика слишком много листьев, он может погибнуть.
- Чем полезны: Лист брусники содержит в себе целый комплекс полезных соединений, обладает биологической активностью и помогает в решении многих проблем со здоровьем. Количество полезных веществ не уменьшается даже при хранении в течение 1–2 лет.
- Сколько стоит*: сушеные листья брусники стоят от 1.40 до 2 евро за 20 г.
Кленовый сок
- Где собирать: в лиственных и смешанных лесах.
- Как собирать: так же, как березовый сок (с конца февраля).
- Чем полезен: в состав кленового сока входит много минеральных веществ, витаминов, органических кислот, он препятствует образованию в сосудах тромбов и развитию атеросклероза и сердечных заболеваний, обладает антисептическими, бактерицидными и противовоспалительными свойствами, нормализует уровень сахара в крови, способствует улучшению половой деятельности мужчин.
- Сколько стоит*: от 13 евро за 1 литр.
Грибы (сморчки, строчки, саркосцифы)
- Где собирать: в сырых лиственных лесах, например, в лесу района Астангу, хотя гигантские сморчки встречаются и в еловых лесах.
- Чем полезны: В сморчках содержатся витамины А, В1, В2, D, С и РР. Также они богаты минералами, например, фосфором. Наибольшая ценность сморчков заключается в том, что в их плодовых телах имеется полисахарид FD4, который способствует улучшению зрения.
- Как собирать: аккуратно срезать, не нанося вреда грибнице, и руководствуясь принципом — не уверен, не бери.
- Сколько стоит*: в продаже не найдены
Черемша
- Где собирать: в парке Кейла-Йоа, в Виймси, в случайных местах в лесу, на территории заброшенных хуторов.
- Как собирать: аккуратно срезать листья, не выдирая из земли с корнем. С началом цветения листья уже не годятся в пищу.
- Чем полезна: черемша содержит большое количество витамина С, эфирные масла, улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск развития заболеваний щитовидной железы, стимулирует работу сердца и очищает кровь, а также понижает артериальное давление и снижает риск инсульта.
- Сколько стоит*: 1–2 евро за пучок.
NB! Разрешена продажа только выращенной на своем огороде черемши. Собирать черемшу для продажи в дикой природе запрещено!
Травы (крапива, сныть, клевер, кислица, первоцвет и т. д.)
- Где собирать: на солнечных местах.
- Как собирать: аккуратно отрезая листочки.
- Чем полезны: молодая крапива содержит витамина С в два раза больше, чем смородина, а каротина больше, чем морковь, в большом количестве содержит магний, натрий, калий, кальций, железо и йод. Молодая сныть содержит витамин С, яблочную, лимонную кислоты, холин, каротин, биофлаваноиды, кумарины, углеводы, белки, минеральные соли, эфирные масла. Молодой клевер содержит витамины С и А, кальций, железо, и т. д.
- Сколько стоит*: например, крапива — от 1 до 40 евро за килограмм.
Иван-чай, проростки
- Где собирать: на сухих песчаных местах, по лесным опушкам, кустарникам, на вырубках, пожарищах. Обильно растет на незастроенных землях под Табасалу.
- Как собирать: срезать, когда ростки достигнут 7–10 см. Для первого раза пригодится опытный сборщик.
- Чем полезен: повышает аппетит, в том числе у детей, является эффективным болеутоляющим средством, тонизирует и повышает мужскую потенцию.
- Сколько стоит*: в продаже не найден.
Клюква
- Где собирать: на торфяных болотах, например, в Харкуском лесу.
- Как собрать: можно использовать специальный совок.
- Чем полезна: в клюкве много витаминов группы В, калия, пектинов, витамина К1 и других ценных микроэлементов. Сочетание же витаминов С и Р, присутствующее в клюкве, и вовсе считается уникальным. Также клюква прекрасно действует на сердечно-сосудистую систему, понижает уровень холестерина в крови, обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.
- Сколько стоит*: 5 евро за килограмм.
Березовый сок
- Где собирать: практически в любом смешанном лесу.
- Как собирать: с конца марта до конца апреля. Проделать дырочку в коре, подсоединить трубочку или шланг, закрепить емкость для сбора. По окончании сбора закрыть отверстие.
- Чем полезен: очищает организм от токсинов, повышает тонус и укрепляет иммунитет. Содержит витамины, углеводы, минералы, фитонциды, органические кислоты и сахариды, соли калия, натрия и кальция, улучшает обмен веществ, помогает при болезнях почек, обладает мочегонным действием, улучшает функцию печени и регулирует жиро-белковый обмен.
- Сколько стоит*: 1 литр свежего березового сока стоит от 3 до 5 евро.
Березовые почки
- Где собирать: в смешанных лесах.
- Как собирать: срезать кончики тонких веток в период набухания почек, но до раскрытия листочков. Чешуйки должны плотно прилегать к молодой зелени внутри, в противном случае сырье уже перезрело.
- Чем полезны: Березовые почки имеют противовоспалительное, противоотечное, мочегонное, желчегонное свойства.
- Сколько стоит*: по предварительному заказу от 2 евро за 50 граммов.
*Цены на весенние дары природы подсмотрены на таллиннских рынках, а также в социальных сетях.