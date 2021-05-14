Научный совет сообщил, когда можно ждать следующего смягчения ограничений(5)
"Научный совет рекомендует правительству не ослаблять действующие в стране ограничения до тех пор, пока средняя суточная заболеваемость коронавирусом за последние семь дней не будет держаться ниже 300, а число нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 — ниже 200. И в таком случае внутренние ограничения следует смягчать постепенно, принимая во внимание деятельность с высоким и низким риском заражения", — заключил Научный совет.
Совет предупредил, что одновременное ослабление ограничений приведет к значительному увеличению числа контактов. Это в свою очередь повлияет на коэффициент заражения коронавирусом R и может привести к увеличению числа инфицированных и госпитализированных.
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