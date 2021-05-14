Правительство России утвердило список недружественных стран. Вошла ли в него Эстония?

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц <…>", - говорится в распоряжении.

Перечень состоит только из двух позиций - США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года.

Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США - ни одного.

Напомним, что 6 мая МИД Эстонии заявил, что вместе с ЕС считает безосновательным и неприемлемым подписанное 23 апреля президентом Путиным постановление, которое касается создания перечня "недружественных инстранных государств" и примерения к ним мер воздействия.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии подчеркнуло, что это постановление противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. ЕС неоднократно призывал Россию прекратить нарушение международного права, а также неисполнение взятых на себя международных обязательств.

Планируемое введение мер в отношении "недружественных иностранных государств" является очередным провокационным шагом России по обострению напряженности с Европейским союзом. Европейский союз и страны-члены сообщества готовы при необходимости на это скоординированно отреагировать, заверил МИД ЭР.