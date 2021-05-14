Прививка на рабочем месте и на дому: новые шансы для Ида-Вирумаа(1)
К этому шагу рабочую группу по вакцинации COVID-19 подтолкнул уровень заражения в регионе и охват вакцинированных. Все-таки процент охвата взрослого населения в Ида-Вирумаа по сравнению со всей Эстонией пока существенно отстает: на момент принятия решения 22 процента вакцинированных хотя бы одной дозой против 33-х, и это при повышенном уровне заболеваемости.
Однако искать причину такого отличия от других регионов страны только в поведении самих жителей Ида-Вирумаа было бы неправильно. Она еще и в том, что вакцины в стране не хватает.
"Чтобы провакцинироваться, мне пришлось терять один день, ехать для этого в Мересуу, где находится пункт вакцинирования. Вообще же прививки я ждала 3 месяца", — поясняет Инна, — "хотела зарегистрироваться через Digilugu, но место для меня нашлось только на днях".
Запись — на следующую неделю
С понедельника вакцинирование в трудовых коллективах в Ида-Вирумаа действительно началось.
"Прививки уже сделаны сотрудникам Teresa OÜ Jõhvis, Praktov OÜ, Fregatt OÜ", — сказала Мерле Харьо, исполнительный руководитель Corrigo OÜ, в полдень понедельника.
Как выяснилось, работодатели активно откликнулись на приглашение, отправив по обозначенному адресу списки, и уже в первый день недели все места на вакцинацию были заполнены. Но следующая неделя для записи еще была открыта.
При этом может пройти некоторое время, прежде чем медики появятся на предприятии ; скорость и порядок вакцинирования зависят от доставки препаратов и логистики поставщика услуг, предупреждает представитель Больничной кассы Мадис Каллас. И просит от имени своей организации терпения и понимания.
Уведомить о своем желании организовать вакцинацию на рабочем месте работодатель должен, отправив письмо по адресу madis.kallas@haigekassa.ee . Для отправки списков OÜ Corrigo, одна из осуществляющих вакцинацию фирм, дает такой контакт: irina.sirenko@corrigo.ee. Дополнительная информация по тел. 5526928 (Мерле Харьо).
Janssen выполняет задачу за один раз
В основном OÜ Corrigo использует в этом проекте вакцины Pfizer и Moderna. Но, говорит Мерле Харьо, по желанию и для людей 50+ это могут быть AstrаZeneca и Janssen. Что характерно, отмечает исполнительный руководитель, многие интересуются вакциной Janssen, поскольку для прививки этим препаратом достаточно одной дозы.
Среди наиболее крупных предприятий, пригласивших медиков к себе, — Viru Keemia Grupp и Eesti Energia, Аквафор, Narva Gate, SPA-отель Meresuu, Нарвский музей.
"Да, предлагаем своим сотрудникам вакцинироваться, сейчас составляем списки", — говорит директор музея Мария Сморжевских-Смирнова. — "В нашем случае важно и то, чтобы приходящие в музей люди чувствовали здесь себя в безопасности".
На прошлой неделе было объявлено еще об одной кампании — те, кому здоровье не позволяет выходить из дома, могут вакцинироваться на дому.
Как пояснила нашей газете директор Департамента социальной помощи Елена Васильева, Нарва свои списки в Больничную кассу отправила. На услуге домашнего ухода в городе находятся 330 человек, большинство из них изъявило желание провакцинироваться. ”Теперь ждем указаний, — сообщает г-жа директор. — Но внести изменения в списки еще возможно”.
Остается добавить, что, как сказала специалист по коммуникации SA Narva Haigla Евгения Парв, начиная с 17 мая центр вакцинации этого медицинского учреждения будет вакцинировать всех, вне зависимости от принадлежности к группе риска. Центр будет работать и по выходным.
Условия вакцинации у работодателя:
- Предприятие должно находиться в Ида-Вирумаа (по согласованию с рабочей группой могут быть сделаны исключения, если предприятие не находится в Ида-Вирумаа, но там проживает большинство сотрудников).
- Большинство работников не могут работать удаленно (производство, порты, логистика, услуги, сельское хозяйство и так далее).
- Минимальное количество тех, кто хочет вакцинироваться, — 20 сотрудников.
- Также разрешена вакцинация взрослых членов семей сотрудников. Особенно приветствуется привлечение к вакцинации старших членов семьи.
- Вакцинация проводится на месте.