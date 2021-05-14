Крупная сделка: Хаапсалуский дверной завод сменил собственника

"Обеим сторонам подходят цена и условия сделки", — кратко прокомментировал продажу завода Уус.

До сего момента 90% акций завода принадлежали компании Investeeringute Hooldus AS, которая в свою очередь принадлежит богатейшему жителю Ляэнемаа Койту Уусу.

Хаапсалуский дверной завод был первым в Эстонии технологически современным заводом по производству внутренних и внешних дверей, начавшем свою работу в 1991 году.

Завод дает работу примерно 170 сотрудникам.

Чистая прибыль предприятия по данным за 2019 год составила 780 866 евро.