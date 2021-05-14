ФОТО | В Тарту появились первые автомобили каршеринга CityBee

”Жители Тарту с нетерпением ждали появления услуги по краткосрочной аренде автомобилей (каршерингу) от CityBee. Мы рады сообщить, что теперь и на юге Эстонии наконец-то можно воспользоваться автомобилями CityBee. Мы уверены, что такая услуга будет востребована. Ею могут воспользоваться как жители Тарту, которым иногда бывает нужна машина для поездок по городу или за его пределы, так и студенты, которым хочется съездить домой с бо́льшим комфортом или просто куда-то выбраться”, — рассказал Эгерт Кивисаар, руководитель по маркетингу в CityBee. Он отметил, что в среднем клиенты CityBee относятся к возрастной группе 25–45 лет.

На парковочных зонах в Тарту можно будет завершить также и поездку, начатую в Таллинне. Для столичных жителей это станет прекрасной возможностью посетить Тарту во время летнего отпуска. Причем с бо́льшим комфортом и с меньшими затратами.

”Статистика за прошлый год показывает, что в летний период увеличивается как время аренды одного автомобиля, так и километраж. Это признак того, что автомобили используют для более длительных поездок. Да, съездить на юг Эстонии на автомобиле CityBee можно было и раньше, но при этом приходилось оплачивать весь период аренды (например, целые выходные). Теперь же завершить поездку можно сразу по прибытии в Тарту”, — пояснил Эгерт Кивисаар. Аналогичным образом можно съездить и из Тарту в Таллинн.

На первых порах в Тарту будут доступны 30 легковых автомобилей различных марок и моделей. Среди них есть как маленькие ”городские пчелки” Fiat 500 с механической коробкой передач, так и автомобили с автоматической коробкой (различные модели Volkswagen, Toyota и Nissan).