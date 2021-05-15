"Это страшная практика". Оленина заявила, что нарвские депутаты находятся под прицелом Катри Райк

В последнее время в Нарве наблюдается тенденция, когда депутаты перебегают из одной фракции в другую. С чем это связано?

Демократия предполагает, что человек выбирает, где он должен быть. Когда меняются какие-то принципы и позиции, человек определяет, куда он пойдет. Всегда были коалиции, которые формируются разными способами. И один из них — это когда приглашают людей из другой фракции. Это нормальная практика, которая существует в том же Рийгикогу.

Можно ли сказать про этих депутатов (в том числе и про вас), что они хотят остаться ”у кормушки”?

Эти разговоры, которые ведутся вокруг того, что депутаты что-то делят у кормушки, мне вообще не нравятся. Это плохая тенденция, которая существует у нас в стране. Любая должность, даже общественная, как депутатство, накладывает, прежде всего, определенную ответственность. Когда человек становится даже членом какого-то совета, он ведь отвечает и своим имуществом за то, что там происходит, если что-то случится. Кроме того, иногда приходится принимать и не очень популярные решения.

Из-за таких разговоров начинают говорить: ”Они пилят бюджет”. Вообще я не понимаю эту фразу. Я прекрасно понимаю, что люди, которые попадают в коалицию, должны на себя брать большую ответственность.

Но когда человека лишают работы или ставят под сомнение его деятельность, то это страшная практика. Этого быть не должно. Депутаты не должны быть под прицелом. Эту практику у нас ввела именно Катри Райк (мэр Нарвы — прим. RusDelfi). Именно после ее прихода начали определять, кто должен работать, а кто нет.

Вы ушли с должности заместителя директора Молодежного центра. Это как-то связано с приходом к власти Катри Райк?

Я пробыла на этой должности 15 лет. Ушла по собственному желанию. Это не из-за того, что меня вынудили. Я вышла на пенсию и надо было решать, где работать. У меня было полставочки замдиректора Молодежного центра и полставочки замдиректора в ”Ругодив”.

А почему из ДК ”Ругодив” ушли?