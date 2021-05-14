Юри Ратас отчитался о своих тратах перед комиссией по борьбе с коррупцией

Председатель комиссии Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) рассказал Delfi, что объяснения Ратаса комиссии были теми же, что он говорил в СМИ: мол работа премьер-министра тяжелая и сложная, включает в себя много визитов и встреч.

Ратас подтвердил комиссии, что не смешивал личный, партийный и министерский бюджеты.

В среду Eesti Ekspress опубликовало большую статью, в которой рассказывает, как Юри Ратас в бытность премьер-министром использовал деньги налогоплательщиков не по назначению.

Журналисты издания проанализировали расходы Государственной канцелярии за последние годы и обнаружили множество подозрительных покупок, совершенных во времена премьерства Ратаса, на общую сумму в десятки тысяч евро.

Только лишь в 2020 году состоялось более 30 роскошных ужинов на общую сумму в более 6200 евро. С сентября, когда кризис между находящимися у власти партиями обострился, ”посиделки” стали проводиться каждую неделю.

Кроме того журналистам стало известно, что премьер-министру в рутинном порядке предоставлялись ”продуктовые пакеты” на выходные, особенно, когда он отправлялся на дачу. Как правило, "паек" состоял из одной-двух бутылок вина, бутылки коньяка и закусок. Сам Ратас это отрицает.