Присоединяйтесь к виртуальному мемориалу зажжения свечей в день памяти 16 мая. Mы помним. Mы действуем. Mы живем без ВИЧ

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Эстонии продолжает оставаться сложной. Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не снижающиеся темпы прироста новых случаев заражения, увеличение общего числа ВИЧ-инфицированных, ”взросление” инфекции и активация выхода эпидемии из уязвимых групп в широкие слои населения за счет роста полового пути передачи — это реальности сегодняшнего дня. За эти годы в Эстонии ВИЧ был диагностировано 10265 случаев ВИЧ, в том числе, СПИД у 567 человек.

При этом чем глубже вирус проникает в наше сознание, тем больше он заставляет проявлять: предвзятость, несправедливость, насилие. В результате чего стигматизированный человек остается наедине со своей проблемой. Международный мемориал — день памяти, является одним из старейших и крупнейших в мире кампаний по мобилизации населения для повышения общественной осведомленности о ВИЧ и СПИДе в мире, служит важным средством глобальной солидарности, разрушая барьеры стигмы и дискриминации и давая надежду новым поколениям.

Можно сказать, что вирусы захватили наше сознание и нашу жизнь, но важен не сам вирус как таковой, а его последствия — стигма (клеймо) и дискриминация (ущемление и ограничение прав). Заражаясь ими, нам становится важным: какой у тебя цвет кожи, пол, возраст, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, вероисповедание, национальность, наличие заболевания и т.д.

Сорок лет борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции — это опыт, основанный на правах человека и ориентации на сообществa, которые являются ключевыми моментами в борьбе с любой эпидемией. Также необходимо создание доверительных отношений между затронутыми сообществами, структурами власти и системой здравоохранения для эффективного и быстрого ответа на стремительное распространение пандемии.

Мы проживаем все сложные времена. Мы знаем, что COVID-19 — это серьезное заболевание, которое затронуло нашу страну. Опыт, извлеченный из эпидемии ВИЧ , может быть применен также для борьбы с COVID-19. Мы призываем обратить внимание, на людей, затронутых COVID-19, которые нуждаются в нашей всеобщей поддержке. Как и в случае противодействия СПИДу, государство должно работать с сообществами для поиска решений на местном уровне. Правительство, министерства, муниципалитеты и население в целом должны уважать права и достоинство людей, пострадавших от COVID-19. Ключевые группы населения не должны нести основной удар стигмы и дискриминации в результате пандемии COVID-19.

Достижения современной медицины позволило ВИЧ-инфекции перейти из разряда смертельных в разряд хронических. Вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами, и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, проживают долгую и полноценную жизнь. Лекарства от СПИДа не существует, но есть возможность затормозить его развитие. Поскольку в Эстонии есть доступ к антиретровирусной терапии, ВИЧ/СПИД необходимо рассматривать как заболевание, а никак смертный приговор. Наше общее видение предусматривает ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации людей живущих с ВИЧ и ноль смертей вследствие СПИДа, но для этого необходимы инвестиции, государственные представители власти, само население должно открыто и честно говорить об этом. Когда мы осознаем масштабы последствий вирусов на нашу жизнь, мы будем стремится минимизировать риск заражения ими.

Эстонская Сеть ЛЖВ совместно со своими стратегическими партнерами присоединяется к каждому человеку, кому не безразлична судьба людей, умерших от СПИДа. Поддержать каждого, кто потерял родных, друзей и знакомых, а также помолиться за тех, кого уже нет с нами рядом. С момента эпидемии 80х годов от СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний умерло более 38 млн человек, что повлекло к невосполнимым потерям, миллионы людей остались сиротами и еще больше — со сломанными судьбами.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа впервые отметили в 1983, после нескольких лет борьбы с неизвестным на то время вирусом. В этот день мы хотим чтобы каждый задумался о том, что ВИЧ-инфекция может коснуться всех и лично меня самого. В Международный день памяти людей, умерших от СПИДа мы еще раз хотим напомнить что право человека на здоровье, есть базисное право каждого из нас. Мы желаем, как никогда ранее мобилизовать все наши усилия для искоренения стигм и дискриминации, нарушения прав человека и внести ясное понимание того, что мы все уязвимы. Надеемся, что пандемия COVID-19, так как с этим не совсем справилась эпидемия ВИЧ в свое время, поменяет отношение вообще к любым проблемам в обществе, связанным с вирусами. Это очень важно— поддерживать тех, кто пытается противостоять этим проблемам, независимо от ситуации, возраста, пола и т.д.

Для сообщества ЛЖВ давно понятно — вирусы не прощают легкомысленного отношения к ним. Надеемся, что в этот день это осознание придет и к Вам. Присоединяйтесь к нам 16 мая, чтобы почтить память погибших людей от СПИДа и COVID-19.

1. Зажгите мемориальную свечу на террасе, балконе, саду или где вам будет удобно. А так же в виртуальном пространстве, пройдя по ссылке.

2. Вспомните и помолитесь за родных, друзей, знакомых умерших от СПИДа или COVID-19 Йыхвиский Богоявленский приход в 11.00. Нарвский Воскресенский кафедральный собор в 11.00. Собор Александра Невского в 12.00

3. Поделитесь Вашей памятью и фото с нами в социальных сетях и не забудьте отметить нас #ehpv или @EHPV — Eesti HIV-positiivsete võrgustik

Инфо: +372 5870 6070, по-русски +37255578131, по-эстонски +372 5100504, по-английски +372 57816023, почта ehpv@ehpv.ee