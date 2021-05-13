ФОТО | В результате опрокидывания лодки утонул 51-летний мужчина

Несчастье случилось 13 мая в 15.38. Когда на место происшествия прибыли спасатели, один из мужчин сидел на перевернутой лодке, второй находился в воде и держался за локу. Позже спасатели нашли в воде и тело 51-летнего мужчины. Медики скорой помощи спасти его не смогли.

Других пострадавших скорая помощь доставила в больницу. До прибытия помощи они провели почти полчаса в воде - к счастью, спасатели быстро отыскали пострадавших.

Спасательных жилетов на мужчинах не было, их позже нашли в лодке под сиденьем.

В этом году в Эстонии утонули уже 13 человек.