Алликмаа: эстонские театры к Рождеству должны вернуть свои долги зрителям

"Год назад мы думали, что, если она упадет ниже 50%, будет экономически невыгодно заниматься театром, но поскольку все это время театры были закрыты, теперь многие из них готовы открыться", — сказал директор Русского театра Маргус Алликмаа в интервью "Terevisioon".

"Вполне вероятно, что некоторые ограничения сохранятся летом, и летнее представление должно проводиться с ограничением, поэтому все билеты раскуплены не будут", — пояснил Алликмаа.

Говоря о долгах, Алликмаа отметил, что театры не могут сразу погасить всю задолженность, но если не будет новых ограничений, то к Рождеству все люди, купившие билет, должны иметь возможность прийти в театр, использовав ранее купленный билет.

"Все долги будут погашены намного раньше, потому что, если мы думаем, что в Эстонии около 1,2 миллиона посещений театра в обычный год, а в настоящее время 40-50 000 купленных, но не использованных билетов, то это не самый большой долг, который нельзя было бы ликвидировать", — сказал Алликмаа.