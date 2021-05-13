13.05.2021, 17:10
Кая Каллас упразднила статью расходов, за счет которой Юри Ратас совершал излишние траты(8)
Foto: Kiur Kaasik
Премьер-министр Кая Каллас приняла решение, что в в бюджете Государственной канцелярии больше не будет статьи "представительские расходы бюро премьер-министра", которая появилась во время премьерства Юри Ратаса.
Напомним, что в среду издание Eesti Ekspress опубликовало большую статью, в которой рассказывает, как Юри Ратас в бытность премьер-министром использовал деньги налогоплательщиков не по назначению.
Кая Каллас сказала, что в период ее руководства правительством такие расходы предусмотрены не будут, но всё-таки воздержалась от прямой критики Ратаса. "Деньги налогоплательщиков нужно использовать целесообразно, и я сама, конечно, намерена исходить из этого".
Лидер реформистов также добавила, ей не пытались положить в автомобиль "пакетики на выходные", то есть еду и запивку, которая не была связана с конкретными встречами или совещаниями.