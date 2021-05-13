Керсти Кальюлайд: получателям "зарплаты в конверте" должно быть стыдно ходить к врачу

"Каждому человеку, который работал за "зарплату в конверте" и обращается к врачу, должно быть немного стыдно. Или даже очень. Ваше лечение оплатили те, кто уплатил налоги", — сказала Кальюлайд, выступая 12 мая в Пайде с речью по случая Дня медсестер.

"Точно так же должно быть стыдно тем предпринимателям, которые платят себе маленькую зарплату и скорее находят способ отдавать предпочтение типу доходов с уменьшенной налоговой нагрузкой. Да, вы были законопослушными, но, возможно, согласитесь с тем, что прочий доход, например, дивиденды, можно было бы облагать социальным налогом [в размере] как минимум до трех средних зарплат. Это было бы просто справедливо", — подчеркнула президент в речи, значительная часть которой была посвящена проблемам здравоохранения в Эстонии.