13.05.2021, 13:13
Беларусь запретила члену Рийгикогу Ханно Певкуру въезд в страну(64)
Foto: Andres Putting
Депутат и президент Эстонского волейбольного союза Ханно Певкур захотел отправиться в Минск, чтобы поболеть за женскую сборную, но оказалось, что Беларусь внесла его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
”Надо признать, что желание поболеть за женскую сборную по волейболу в Минске закончилось раньше, чем могло начаться, — написал Певкур в соцсетях. — В аэропорту выяснилось, что Республика Беларусь установила в отношении меня запрет на въезд, о чем меня не проинформировали и вследствие чего меня не пустили в самолет”.
”Скажите еще, что спорт и политика не связаны. В Беларуси связаны, и еще как. Но женщинам я желаю успеха! Будем держать за них кулаки перед телевизором, сегодня и завтра вечером. Шанс получить билет на EM еще есть", — написал политик.