Беларусь запретила члену Рийгикогу Ханно Певкуру въезд в страну

”Надо признать, что желание поболеть за женскую сборную по волейболу в Минске закончилось раньше, чем могло начаться, — написал Певкур в соцсетях. — В аэропорту выяснилось, что Республика Беларусь установила в отношении меня запрет на въезд, о чем меня не проинформировали и вследствие чего меня не пустили в самолет”.