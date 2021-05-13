Новый метод телефонных мошенников — звонят через Viber c иконкой Swedbank

"Позвонили сегодня утром через мессенджер Viber. Там сразу высветилась иконка Swedbank, но номер был не из Эстонии — начинался на +371 (код Латвии - прим. RusDelfi). Мошенник сообщил, что якобы я заказывала новую карточку и он хотел уточнить мои данные. Говорил с акцентом, скорее всего, они не местные. Что удивительно, они знали мое имя", — написала в редакцию Наталья.

Другому читателю сказали, что звонят из отдела безопасности банка насчет покупки телевизора на сайте joom. "Я сразу бросил трубку. Потом звонили еще раз 5. Номер заблокировал", — добавил Дмитрий.

"Сообщения о подобных попытках поступают постоянно, но в большинстве случаев люди знают, что настоящие сотрудники банка таким образом звонить не могут, легендами о странных сделках не пугают и цифры с кредитной карты или ПИН-2 не спрашивают. Мошенники звонят, например, и в Viber, используя логотип Swedbank и фейковый аккаунт "Специалист". Не отвечайте на такой звонок. О попытках мошенничества просим сообщить полиции на инфотелефон 612 3000, — прокомментировал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

Мошенники уже давно терроризируют русскоязычных жителей Эстонии. Как правило, они представляются сотрудниками банка, сообщают, что вашему банковскому счету грозит опасность и нужно ввести необходимую защиту. Затем выпрашивают пароли от карточки или Smart-ID. После этого со счета снимают определенную сумму денег.

Например, 6 мая 30-летней жительнице части города Кесклинн в Таллинне позвонили от имени Swedbank с легендой, что со счета кто-то пытается украсть деньги. Под предлогом установки системы двухэтапной аутентификации ее попросили ввести код Smart-ID, что пострадавшая и сделала, позже обнаружив, что со счета сняли 7400 евро.