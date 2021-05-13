Министерство юстиции возобновляет обсуждение Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах
По словам министра юстиции Марис Лаури, Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, принятый Рийгикогу в 2014 году и вступивший в силу в 2018 году, сопровождался значительными существенными и техническими изменениями, и теперь выяснились обстоятельства, требующие корректировки.
С этой целью Министерство юстиции еще в 2019 году приступило к сбору мнений заинтересованных сторон, в результате чего было получено много отзывов. Применение закона затрагивает очень многих людей — по состоянию на май этого года в реестре квартирных товариществ значилось 23 828 квартирных товариществ.
”Сегодня, с учетом поступивших отзывов, подготовлено намерение о разработке законопроекта, в котором рассматриваются как вопросы, поднятые министерством в ходе общественного обсуждения, так и проблемные места, указанные заинтересованными группами. Со своей стороны мы предложили решения и теперь ждем их оживленного обсуждения”, — сказала Лаури.
Намерение охватывает темы квартирной собственности и необходимых для этого согласий, требования к названию и адресу квартирного товарищества, в частности, критерии для дополнительного названия квартирного товарищества и адреса, который должен быть внесен в реестр квартирных товариществ.
Кроме того, рассмотрено смягчение требований к бухгалтерскому учету в небольших квартирных товариществах, регулирование залогового удержания квартирного товарищества и внесено предложение об уточнении права квартирного товарищества требовать возмещение затрат на взыскание.
Помимо этого, в намерении затронуты вопросы урегулирования споров, связанных с квартирной собственностью и квартирным товариществом, в том числе урегулирование споров в судебном и внесудебном порядке. Намерение о разработке законопроекта содержит также поправки, касающиеся других законов, из которых одно предложение заключается в том, чтобы позволить цифровое удаление ограниченных вещных прав и второе предложение — уточнить установленный в производстве по налоговым делам круг согласия, необходимый для отмены судебной ипотеки.
Лаури отметила, что в намерении о разработке законопроекта рассмотрены вопросы, по которым обсуждаются нормативные решения, однако важна также разъяснительная работа и более эффективное применение закона.
”Хотя намерение о разработке законопроекта объемно и предлагает решения многих проблем, есть также те, для решения которых достаточно более эффективное применение закона, и те, которые нужно объяснить более подробно”, — добавила она.
Министерство просит присылать отзывы о намерении о разработке законопроекта до 4 июня на адрес электронной почты info@just.ee.