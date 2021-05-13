ФОТО | Сельские жители обратились к правительству: деревни и прибрежные районы задыхаются от излишних ограничений(3)
В обращении отмечается, что при установлении ограничений чаще всего мнение местных жителей не учитывается, а в процессе принятия решений вес придается словам активистов у которых нет глубокой связи с деревенским укладом жизни. Обращение подписали Сельскохозяйственная и торговая палата Эстонии, Центральный Союз Фермеров Эстонии, Объединение Охотников Эстонии, Объединение профессиональных рыбаков прибрежных районов и Союз Частных Лесособственников Эстонии.
Руководитель Союза частных лесособственников Эстонии Aндрес Талиярв: ”Оснований для нашего общего обращения являются объединяющие всех нас, жителей сельской местности проблемы: ограничения, целью которых является противопоставление человека природе, придание излишнего значения непрофесиональным объединениям активистов, а также установление новых регуляций на основании сомнительных исследований которые не дают полной картины влияния новых ограничений. Нас всех: охотников, рыбаков, фермеров и сельхоз. работников объединяют общие тревоги на тему будущего деревни и связанных с ней отраслей деятельности и считаем необходимым выразить свои опасения как новому Правительству так и профессиональным политикам в свете наступающих местных выборов.”
"Обращаем Ваше внимание, что большинство природоохранной нагрузки и загрязнения происходит в результате жизни города, тогда как ответственность ложится на плечи именно жителей деревни. Тем не менее, именно ежедневная работа жителей деревни и прибрежных регионов помогает уравновесить природоохранное влияние современного горожанина и гарантирует ему тепло и пропитание", — указано в обращении.
По словам руководителя Центрального Союза Фермеров Эстонии Керли Атс, в нашем обществе высоко ценятся местные и свежие продукты, цветущая природа и дома и мебель из дерева а также зеленая тепло- и электроэнергия, но сейчас для их производства жителям деревни устанавливаются невежественные ограничения, которые препятствуют производству и предложению указанных благ.
”Под влиянием активистов Рийгикогу начало постепенное запрещение выращивания животных. Активисты не скрывают своих целей: привести маленькими шагами к полному изменению потребления мяса и в конечном счете к веганству всего общества,” — заметила Aтс.
”Тем не менее, у выращивания животных очень важная роль в круговой экономике, гарантировании продуктов питания и удобрения почвы а также сохранения ее плодородности и биологического разнообразия среди насекомых, птиц (ласточка, жаворонок, коростель), и растений,” — добавила она.
"Из-за излишнего регулирования страдает и жизнь прибрежных деревень. Создание сомнительных защитных зон и план правительства Эстонии по уменьшению исторических рыбацких прав, что закреплено в уголовном законодательстве, наносит непоправимый урон рыбацкому делу. В то же время государство оставило без внимания влияние чуждого для Эстонии вида — корморанов, которыми наносится большой ущерб как прибрежной природе так и рыбной ловле. В качестве важного примера был также приведен пример расширения национального парка Алутагузе, что привело к глубокому противостоянию местных жителей. Местные жители испытывают тревогу в отношении сохранности рабочих мест в регионе, а также недополученной прибыли из-за ограничений в сфере лесопользования которую государство не компенсирует. Тем не менее, планирование расширения парка проходит и дальше без того, что-бы было оценено социально-экономическое влияние новых ограничений и получена их полная картина", — указано в обращении.
В обращении подписавшиеся организации представляют предложения для поддержания жизни на селе и в прибрежных деревнях. Среди предложений например находится разработка всесторонней политики пользования землей и сельскими ресурсами, которая позволит гарантировать необходимый продовольственный запас. Также прежде чем устанавливать очередные ограничения следует оценить их социально — экономическое влияние. Внимание оказывается также на излишне жесткие требования которые устанавливаются даже выше средних требований по ЕС.