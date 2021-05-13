Суд отказал "матери года" Малле Кобин в отсрочке тюремного заключения: она может пройти лечение и в тюрьме

69-летняя бывшая мать года Малле Кобин должна была изначально явиться в тюрьму 11 мая, но за четыре дня до срока она подала в суд ходатайство об отсрочке начал отбытия наказания на два месяца по причинам, связанным со здоровьем.

Тюремное заключение можно отсрочить на срок до шести месяцев, если признанное виновным лицо серьезно заболело и в тюрьме невозможно пройти лечение. Однако Таллиннская тюрьма посчитала, ознакомившись с представленными Кобин документами, что ее можно лечить и в тюрьме, поэтому нет причин для отсрочки ее наказания.

У Кобин еще есть возможность обжаловать решение, поэтому в тюрьму она пока являться не обязана.

Как Delfi писал ранее, Малле Кобин обвиняется в обращении ненадлежащим образом со своими пятью приемными детьми возраста 9-17 лет в период 2016–2019. В феврале прокуратура направила дело в суд. Кобин обвинялась по трем статьям: ненадлежащее физическое обращение, незаконное лишение свободы и присвоение.

Кобин получила совокупное наказание в виде четырех лет и шести месяцев тюрьмы. Решением президента Керсти Кальюлайд она также лишилась Ордена Эстонского Красного Креста IV степени, который она получила в 2014 году.