Яна Тоом: большая часть моих избирателей являются в Эстонии людьми второго сорта

"Я не чувствую себя человеком второго сорта, и было бы странно так себя чувствовать человеку на моей позиции. Но я хорошо отдаю себе отчет в том, что большая часть моих избирателей не только чувствует себя людьми второго сорта, но ими и является", — заявила Яна Тоом в выпуске передачи "Кто кого?", посвященном результатам свежего мониторинга интеграции в Эстонии.

"При прочтении мониторинга возникают вопросы, создается впечатление, что здесь "ловкость рук и никакого мошенничества". Например, я прочитала, что в Ида-Вирумаа за 10 лет выросла поддержка обучения на эстонском языке. Но если бы рядом было написано, что за те же 10 лет население Ида-Вирумаа сократилось на 15%, причем за счет молодежи, то эта цифра читалась бы совершенно по-другому", — отметила евродепутат.

"Или другой пример: 66% неэстонцев считают, что эстоноязычное образование нужно начинать в детском саду. Но из вопроса непонятно, считают ли они, что нужно и продолжать образование на эстонском языке. Или походили в детский сад, выучили эстонский, заложили основу — и пошли себе в русскую школу? Такое двоякое толкование повсюду", — подчеркнула Тоом.