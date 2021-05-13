Таллинн планирует построить у торгового центра Järve туннель, соединяющий Мустамяэ и Нымме

Согласно планам, продление улицы Тервисе будет начинаться перед торговым центром Järve. Этот отрезок является частью 10-километровой Талллиннской малой окружной дороги, которая будет уходить в туннель под Смуули теэ, Юлемисте и аэропорт, и уже потом через Тартуское шоссе до Вильяндиского шоссе.