Средний доход в Эстонии вырос до 1380 евро, но количество его получающих уменьшилось

По словам аналитика Департамента статистики Греты Тишлер, у мужчин средний месячный брутто-доход составлял 1530 евро и у женщин — 1243 евро. ”Самый высокий среднемесячный доход — 1544 евро был в возрастной группе 25–49 лет, а самый низкий получали те, кто моложе 25 лет — 932 евро в месяц”, — сказала Тишлер.

В 2020 году получателей брутто-дохода было 522 722 человек и по сравнению с предыдущим годом их было на 15 000 меньше. ”Количество получателей дохода уменьшилось не менее чем на пару процентов во всех уездах, но более всего сократилось в Ида-Вируском уезде. Кроме того, число получающих доход лиц уменьшилось также во всех возрастных группах и прежде всего в возрастной группе моложе 25 лет”, — добавила Тишлер.