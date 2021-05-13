Необычное ДТП: косуля сбила велосипедиста

В 19:50 на Харкуметса теэ в Таллинне произошел курьезный инцидент: согласно первоначальным данным, на 15-летнего подростка на велосипеде внезапно прыгнула косуля. Велосипедист упал, его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:40 произошло ДТП на перекрестке Таммсааре и Ретке теэ, где 42-летний мужчина на автомобиле Lincoln Navigator врезался сзади в Mercedes-Benz ML 350, которым управлял 51-летний мужчина. От удара Mercedes отбросило в стоявший перед ним Volvo XC 90, за рулем которого был 51-летний мужчина. Водителя Mercedes доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:20 произошло ДТП в деревне Пилдикюла в волости Раэ в Харьюмаа, где на перекрестке 48-летний мотоциклист на Suzuki VZ800 столкнулся с мопедом Aixam S9, на котором 38-летний мужчина совершал поворот влево. Водителя мотоцикла и 77-летнего пассажира мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:48 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Вабаыхумуузеуми и Лыука, где 51-летняя женщина на мопеде Yiben столкнулась с автобусом Man Lions City, которым управлял 29-летний мужчина. В результате столкновения в автобусе упала 61-летняя пассажирка. Водителя мопеда и пассажира автобуса доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:47 сообщили о ДТП на 7 километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри в волости Саку, где 36-летний велосипедист столкнулся с 14-летним пешеходом на пешеходно-велосипедной дорожке. Подростка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:00 произошло ДТП на Рандвере теэ в волости Виймси, где 27-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Golf сбил 12-летнюю девочку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. Девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.