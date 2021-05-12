Бывшие руководители бюро премьера: Ратас работал с полной отдачей. А бюджет Госканцелярии планируется на основании закона

На эту публикацию совместно ответили два бывших руководителя бюро премьер-министра: нынешний министр здоровья и труда Танель Кийк и нынешний советник МИД Йоханнес Мерилай. Приводим их ответ в полном объеме.

"Работа премьер-министра предполагает занятость почти 24 часа в сутки, это ответственная должность, на которой не существует такого понятия как рабочее и нерабочее время. В течение года проводится более тысячи различных собраний и встреч. На их участников ложится колоссальна нагрузка, поскольку параллельно приходится выполнять и текущие повседневные обязанности. Безусловно, работа на посту главы правительства предполагает различные расходы, которые покрываются из бюджета Госканцелярии и на которые установлен конкретный лимит. Так было всегда - до Юри Ратаса, и такая система действует сейчас.

Планирование бюджета Госканцелярии, ведение бухгалтерии, согласование и оплата счетов происходят на основании правовых актов и законов. Сюда относятся также и расходы на командировки и представительские расходы – их размер также определяет Госканцелярия. Уместно было бы говорить не о представительских расходах, а о расходах, связанных с повседневной деятельностью премьер-министра.

Задача бюро премьер-министра - совместно с другими отделами Госканцелярии в установленных пределах планировать и организовывать ежедневную работу главы правительства. При этом не делается разница между работниками бюро премьер-министра и другими работниками Госканцелярии. У каждого своя зона ответственности и свои обязанности.