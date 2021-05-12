Центрист Коробейник рассказал, как повлияет на Ратаса скандал с расходами из госбюджета

Андрей Коробейник признался, что успел прочитать статью Eesti Ekspress про роскошную командировку Юри Ратаса на Сааремаа, званные ужины и подарки однопартийцам за счет налогоплательщиков.

Издание отмечает, что траты производились в рамках правил, но эти правила установил сам Ратас в 2018 году, когда в бюджете госканцелярии появилась строка ”представительские расходы бюро премьер-министра” на сумму в 24 000 евро в год.

"Мы обсуждали эту ситуацию на партийном собрании сегодня утром. Обсуждали, что такое хорошо, что такое плохо. У премьер-министра есть около 2000 евро на протокольные расходы — прием гостей, например. Я бывал в таких ситуациях, понимаю, что Юри сейчас непросто", — сказал Коробейник.

По его мнению, расходы премьер-министра должны быть прозрачными. "Если говорить про эту статью, то журналисты получили даже чек из Selvera. Никто не собирался скрывать эту информацию. Если ты премьер-министр, то ты принимаешь представителей коалиционных партий раз в неделю. И они ели на этих собраниях, так как заседали до поздней ночи. Тут сложный вопрос, должен он платить из своего кармана или нет. В этой ситуации он не представляет интересы страны и на встрече нет оппозиции", — добавил центрист.

Возникает еще один вопрос, говорит Коробейник. "Что ты должен делать и как работать будучи премьером? Приходить на работу в 9 и уходить в 5 вечера? Наверное, кто-то так и делает. Но я бы не хотел такого премьер-министра. Юри Ратас так не делал. Он работал постоянно".