Таллинн поддержит восстановление душевного здоровья детей и семей
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, прошлый год для всех был очень тяжелым и оказал значительное влияние на душевное здоровье и благополучие.
”Потребность в психологической помощи для детей и семей растет, но, к сожалению, не всегда есть возможность предоставить эту услугу достаточно быстро, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Наши работники службы защиты детей направляют семьи, например, к городскому договорному партнеру — в семейный центр Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, но в данный момент очереди там растянулись почти на три месяца. Поэтому для смягчения ситуации и найма дополнительных специалистов, а также снижения нагрузки имеющихся работников было решено выделить на оказание психологической поддержки детям и семьям дополнительно 107 888 евро”.
Деятельность семейного центра Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) субсидируют дополнительно в объеме 19 300 евро, предназначенных для расширения услуг семейного консультирования, психологического консультирования, обучения родителей, творческой терапии и предотвращения насилия. Для того чтобы районные работники по защите детей могли направить детей и семьи на психологическое консультирование и терапию также и к частным поставщикам услуг, будет выделено 49 800 евро дополнительно.
Для поддержки программы ”Невероятные годы”, ориентированной на родителей детей в возрасте от 2 до 8 лет, дополнительно будет выделено 34 788 евро, которые пойдут на обучение родителей. В данный момент очереди наблюдаются среди желающих пройти как начальное обучение, так и курсы для продолжающих. Обучение помогает смягчить родительский стресс и помогает лучше справляться с ребенком.
Впервые для работников Таллиннского дневного детского центра будет проведено обучение тренеров по тренингу замещения агрессии (ART), которое сфокусируется на развитии индивидуальных компетенций. В программе будут проработаны различные эмоциональные и социальные аспекты, которые способствуют агрессивному поведению подростков. Цель обучения — дать обзор и практические знания для проведения в дневном детском центре программы ART, ориентированной на снижение агрессивности и насилия среди подростков. Первое обучение тренеров состоится в августе-сентябре этого года, после чего прошедшие курсы специалисты смогут проводить тренинг по замещению агрессии также и в районных дневных центрах.
За первые четыре месяца этого года психологическую помощь через семейный центр EELK оказали 126 нуждающимся в этом людям, психологическую помощь в Таллиннском семейном центре получили 665 семей, а программу ”Невероятные годы” прошли или еще проходят обучение 49 родителей.