Таллинн поддержит восстановление душевного здоровья детей и семей

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, прошлый год для всех был очень тяжелым и оказал значительное влияние на душевное здоровье и благополучие.

”Потребность в психологической помощи для детей и семей растет, но, к сожалению, не всегда есть возможность предоставить эту услугу достаточно быстро, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Наши работники службы защиты детей направляют семьи, например, к городскому договорному партнеру — в семейный центр Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, но в данный момент очереди там растянулись почти на три месяца. Поэтому для смягчения ситуации и найма дополнительных специалистов, а также снижения нагрузки имеющихся работников было решено выделить на оказание психологической поддержки детям и семьям дополнительно 107 888 евро”.

Деятельность семейного центра Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) субсидируют дополнительно в объеме 19 300 евро, предназначенных для расширения услуг семейного консультирования, психологического консультирования, обучения родителей, творческой терапии и предотвращения насилия. Для того чтобы районные работники по защите детей могли направить детей и семьи на психологическое консультирование и терапию также и к частным поставщикам услуг, будет выделено 49 800 евро дополнительно.

Для поддержки программы ”Невероятные годы”, ориентированной на родителей детей в возрасте от 2 до 8 лет, дополнительно будет выделено 34 788 евро, которые пойдут на обучение родителей. В данный момент очереди наблюдаются среди желающих пройти как начальное обучение, так и курсы для продолжающих. Обучение помогает смягчить родительский стресс и помогает лучше справляться с ребенком.