ЧП и криминал
15.05.2021, 15:10

Страшные тайны зажиточной семьи из Виймси: идеальный брак превратился в кошмар и закончился убийством

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Кирсти Вайнкюла
Foto: Shutterstock, Rauno Volmar
За несколько недель до смерти Анника (48) купила в Виймси дорогой бокс в рядном доме, но обжиться там так и не успела, пишет Eesti Ekspress.

Анника была примерной матерью и женой. Отвозила детей в детский сад и на тренировки, занималась с ними. Как домохозяйка поддерживала порядок в саду и в доме. Ее муж Айвар (60) владел строительной фирмой, которая сделала его кроновым миллионером. О лучшей жизни  не приходилось и мечтать. Однако десять лет назад все пошло под откос.

Айвар сам попросил журналиста подробно осветить эту историю. Чтобы никто не повторил его ошибки. Мужчина сказал, что должен был вовремя разойтись с женой, и тогда ничего этого бы не произошло.

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